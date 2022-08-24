Киевский режим напуган созданием и боевым слаживанием Одесской бригады

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Новости Украины

Суд Приморского района Одессы дал согласие на проведение специального расследования по делу бывшего народного депутата и главы партии «Родина» Игоря Маркова.

Украина вменяет Маркову сразу пять (!) статей Уголовного кодекса. В совокупности это «посягательство на территориальную целостность Украины», «коллаборации с врагом», «разжигание межнациональной розни», «пропаганда войны», а также «оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины». То есть тянет на пожизненное.

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Марков объявлен в международный розыск.

Напомним, что покинувший Одессу в 2014 году из-за политических преследований Игорь Марков, недавно заявил:

«Сформирована и завершила боевое слаживание одесская бригада. В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению Николаева и Города-Героя Одессы. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет. Единственный способ для них сохранить свои жизни — это немедленно сложить оружие. В противном случае все, кто окажет сопротивление, будут уничтожены».

Видимо, эти его слова и послужили поводом для проведения на Украине досудебного расследования (и для бравой отчетности ко Дню независимости пойдет). И, вероятнее всего, оно будет не единственным — в скором времени мы узнаем и о других фигурантах уголовных производств.

К тому же Марков пояснил:

«… в подавляющем большинстве [одесская бригада] – это граждане Украины, большое количество одесситов, николаевцев, ребят из Измаила, Белгород-Днестровского, это киевляне, Донбасс, даже один есть с Западной Украины. Это наша земля и мы очистим ее от нацистской погани. Здесь могилы наших предков».

Партия «Родина», лидером которой являлся Игорь Марков, давно стала костью в горле профессионального украинства. За свою пророссийскость Марков сидел в тюрьме еще во времена Януковича (по мнению лидеров «Родины» Партия регионов предала Юго-Восток Украины), что уже говорить о нынешнем откровенно нацистском режиме.

В 2014 году активисты партии были вынуждены покинуть Одессу и Украину, преимущественно они уехали в Россию или отправились воевать на Донбасс. Оставшиеся же подвергались и подвергаются уголовным преследованиям.

Так, в 2017 году, не выдержав прессинга, умер один из самых ярких родинцев — автор и ведущий программы «Правда» Григорий Кваснюк. Весной был задержан и четыре месяца провел в СИЗО другой бывший родинец — журналист Юрий Ткачев, которому попросту подбросили в квартиру оружие и выстроили на этом преступлении линию обвинения.

И пока Игорь Марков только обещает очистить Одессу от нацистской погани, в качестве давления на него в городе продолжают преследовать бывших рядовых членов партии «Родина». Люди в прямом смысле слова находятся в заложниках. Впрочем, так и выглядит обыкновенный фашизм.