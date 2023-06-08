Киевский режим натравил карманных русофобов на офис ООН

Игорь Шкапа.  
08.06.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Сегодня с утра под офисом ООН в Киеве началась акция протеста под русофобскими лозунгами и с обвинениями организации.

Всего на акции присутствует около 100 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня с утра под офисом ООН в Киеве началась акция протеста под русофобскими лозунгами...

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Поводом для мероприятия стала позиции ООН по разрушению Каховской ГЭС. Напомним, что организация призвал дождаться результатов расследования и не стала обвинять какую-либо из сторон.

Собравшиеся вопят «Позор», «Долой Россию из ООН».

Кроме того, они объявили русский язык – «языком насилия».

Более чем очевидно, что акция санкционирована властями, поскольку в нынешней Украине, оказавшейся в тисках военной диктатуры, проведение такого рода мероприятий без согласования с режимом априори невозможно.

Примечательно, что ранее президент Владимир Зеленский театрально заявил, что «был шокирован» реакцией ООН, которая воздержалась от обвинений России.

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