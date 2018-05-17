17.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Киевский режим не знает, что делать с Вышинским

Задержание в Киеве главреда “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского по инициативе созданной на Украине фейковой “прокуратуры АРК” нужно было, чтобы оправдать деятельность этой структуры.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал Кирилл Молчанов, замглавы украинского Института анализа и менеджмента политики.

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“Изначально задержание Вышинского было нужно для того, чтобы оправдать деятельность прокуратуры Крыма, а то получается, что ведомство есть, а результатов нет. Пиар прокуроров поддержал Порошенко, так как с его рейтингом в 5% до президентских выборов нужно успеть зачистить как можно больше оппозиционных СМИ. Схожие атаки ранее предпринимались на радио «Вести», телеканал «News One», «Интер», сайт «Страна.ua» и так далее”, – напомнил эксперт.

Он также говорит, что после задержания Вышинского, перед украинской властью встает вопрос, что же делать с ним дальше.

“В МВД предложили обменять его на Сущенко, но это незаконно. Во-первых, нельзя обменять одного гражданина Украины на другого. Во-вторых, если его будут обменивать как гражданина России, то о какой государственной измене может идти речь?”, – отметил Молчанов.