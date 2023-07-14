Киевский режим негодует: замороженные российские активы не помогут Украине

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Замороженные на Западе активы российского бизнеса не принесут пользы Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Экономическая правда», являющаяся дочерним порталом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».

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«Ни санкции, ни военные преступления не заставили российскую верхушку отказаться от поддержки курса Кремля. Встал вопрос, что делать с их замороженными активами. Яхты, виллы, корпоративные права на десятки миллиардов долларов до сих пор находятся в их собственности. Единственное, что им грозит – незначительная потеря стоимости из-за простоя. Поскольку замораживание активов не приносит результата, Запад должен переходить к следующему шагу: их конфискации и передаче Украине. Идея направить 58 млрд долл. российских частных активов на компенсацию причиненного ущерба кажется вполне справедливой, однако западные страны не спешат этого делать», – говорится в статье.

По словам авторов, «страны G7 боятся нарушать «священное» право собственности».

«Санкции – это реакция на развязывание войны. Если война прекращается, то исчезают основания для санкций. Ограничения с российских олигархов могут быть сняты через суды или по решению правительств», – в свою очередь опасается заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Похожего мнения придерживается и соучредитель украинского ОО «Сеть защиты национальных интересов «АНТС» юрист Ярослав Сидорович.

«Многие обещают принять законы о конфискации активов после победы. Однако после победы конфискации может и не быть, потому что закон не имеет обратного действия. Если внедрить эти механизмы после войны, то оснований для конфискации уже не будет, ведь юридически не будет факта вооруженной агрессии, которая продолжается», – считает Сидорович.

Советник офиса президента Украины Владислав Власюк объясняет, почему на конфискацию не решается Лондон, являющийся одним из главных союзников Киева.

«Великобритания пока не собирается проводить конфискацию, потому что у них прецедентное право. Они не хотят создавать прецедент, чтобы потом судам не пришлось делать то же с замороженными активами других стран», – сказал Власюк.

При этом, по его словам, в Великобритании сложился консенсус, что активы разморозят только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб.

«Однако такая схема имеет обратную сторону. Выходит, если Россия не будет платить репарации, то деньги олигархов просто зависнут в Британии на многие годы и не помогут отстроить Бахмут или Мариуполь», – возмущается «ЕП».