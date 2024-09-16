Киевский режим отчаялся и требует признать «геноцидом» удары по украинской энергетике

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 21:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Русские всеми силами создают на Украине непригодные для жизни условия и делают всё, чтобы украинцы «не пережили» эту зиму.

Об этом на конференции в Киеве заявил первый заместитель генпрокурора Украины Алексей Хоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские всеми силами создают на Украине непригодные для жизни условия и делают всё, чтобы...

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«РФ аккумулировала силы для того, чтобы с марта текущего года нанести наибольшее повреждение нашей энергетике. С марта насчитано уже более 400 ударов. Причём, есть определённые отличия в сторону нанесения более жёстких ударов. Так, используются более комбинированные удары, используются удары большей интенсивности, начали использоваться для ударов по энергетической системе авиационные бомбы.

Даже гиперзвуковое оружие «Кинжал», цель которого, как известно, уничтожение особо важных военных объектов, таких как авианосцы или углублённые командные пункты. Однако враг показывает, что фактически приравнивает нашу энергетику к важнейшим объектам», – причитал украинский чиновник.

«Если в прошлых годах не наносились удары по газовой инфраструктуре, то в этом году был нанесён очень существенный урон как источникам добычи газа, так и соответствующим газовым хранилищам.

На что делается ставка? На холодную зиму, которую, враг думает, наши люди не переживут… Мы квалифицируем это, как один из элементов геноцида, один из элементов создания на территории Украины непригодной для жизни людей ситуации», – вещал Хоменко.

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