10.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Киевский режим отдаст Донбасс без боя

Нынешняя украинская власть долго не продержится, поскольку начинается самораспад системы.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, РФ должна обеспечить гарантии безопасности жителей восточных регионов Украины.

“Тут самое главное, что настало время каких-то более чётких и радикальных шагов в отношении ДНР и ЛНР со стороны России, то есть большего, или даже полного, включения в экономическую интеграцию с Россией, отмены многих ограничений по передвижению, границе, таможне”, – сказал Решетников.

Он полагает, что в ЛДНР нужно идти по приднестровскому пути, когда все желающие стать гражданами России должны иметь такую возможность.

По мнению эксперта, русский, белорусский и украинский народы являются триедиными и только вместе могут справиться с вражескими нападками и развиваться в дальнейшем.

При этом генерал-лейтенант считает, Украина может отдать Донбасс и без войны, поскольку режиму будет все сложнее удерживаться у власти.

Я не преувеличиваю фразы о том, что мы теряем Одессу, но это реальные процессы, и эти реальные процессы не только в Одессе, но и на тех территориях, о которых говорит Захарченко. Удерживать их будет сложно, если они допустят какую-то провокацию, то эта провокация тоже может обернуться бегством и с этих территорий без масштабной войны. Поэтому возвращение этих территорий в состав ДНР и ЛНР возможно без танковых атак и бомбардировок в результате самораспада системы», – отметил Решетников.