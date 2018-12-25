Киевский режим открыто заявил о своей фашистской сущности

25.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Открытой пропагандой и поддержкой нацистской идеологии в стране, киевский режим сам признал свою фашистскую сущность.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он заявил, что киевское руководство уже не скрывает поддержку и пропаганду фашизма в стране на государственном уровне.

«Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», чем приравнял предателей и палачей из ОУН-УПА, хорошо известных своими зверствами по отношению к мирным жителям, к ветеранам-фронтовикам ВОВ», – рассказал Даниил Безсонов.

Он также напомнил, что в ноябре только делегация из Украины вместе со своими хозяевами из США не поддержали резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и любыми формами расовой дискриминации и ксенофобии.

«Тем самым, две страны в мире официально поддерживают античеловеческую идеологию, жертвами которой стали миллионы людей. Но Киев и Вашингтон не стыдятся этого», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.