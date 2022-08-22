Киевский режим сорвал митинг жён и матерей погибших и пленных солдат – украинский блогер

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Большинство ВСУшников найдёт точку сборки и развернёт своё оружие против Зеленского, если успеют и не сварятся в котлах, как было в 14-м и 15-м годах при тогдашнем президенте Петре Порошенко.

Об этом в своем блоге заявил киевский рэпер и блогер Тарик Незалежко, вынужденный покинуть Украину после начала СВО из-за угрозы расправы за поддержку военной операции РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера (20.08.2022 – ред.) говорили, что на майдане будет митинг. Так он был?», – зачитал вопрос Незалежко.

«Нет, его планировали провести в 15:00. Инициатором этого был Алексей Оскар – это волонтёр, который как раз рассказал, что Притула – это мошенник, рассказывает о том, что барыжат военные, руководители, всякие майоры, штабные крысы, как обычно это происходит (в ВФУ – ред.). Он собирался провести этот митинг сегодня (21.08.20022 – ред.) в 15:00. Это не то что митинг, это должны были встретиться люди, которые бы записали видеообращение к Зеленскому, это жёны, матери, погибших либо находящихся в плену солда. Вот они должны были встретиться. Но вы не поверите, к Алексею приехали представители силовых структур, выкрали его – и всё, и митинга не случилось», – рассказал блогер.

При этом сегодня в своём блоге Алексей Оскар сообщил, что ему инвалиду с детства с правосторонним параличом ребра, снятому с военного учёта, вручили повестку. Он опубликовал фото документа и пообещал обязательно пойти на фронт, но только вместе с Сергеем Притулой.

«Не случилось один раз, второй, третий, а вот на четвёртый, как случится, так всем мало не покажется. В любом случае большинство ВСУшников найдёт точку сборки и развернёт своё оружие против Зеленского», – спрогнозировал блогер.

Комментируя такой ход дел, Незалежко высказал опасение, что Зеленский для предотвращения этого похода военных, предпримет методику Порошенко уничтожения недовольных на Донбассе, тем более – киевский режим уже имеет такой опыт в Мариуполе.

«Если вы вспомните, вот эти выдающиеся победы – Иловайск и Дебальцево (Бои в районе Дебальцева, «дебальцевский котёл», «дебальцевская дуга», «битва при Дебальцеве» — интенсивные боевые действия в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, развернувшиеся в районе города Дебальцево в июле 2014 года, а позднее, после временного затишья в связи с перемирием, — в январе-феврале 2015 года. Боевые действия в этом районе продолжились и после подписания Второго минского соглашения: руководство непризнанных республик заявило, что эта территория является «внутренним районом» ДНР, и поэтому действие достигнутых договорённостей об отведении войск и прекращении огня на него не распространяется. Это вообще, это надо уметь, это насколько надо из такой скользкой субстанции состоять, что из реального предательства, такую победу найти. Так вот, в 2014-м году, что такое Дебальцево и вот эти котлы – это было связано с тем, что венные реально были готовы развернуться на Киев, потому что поняли, что это какая-то левая штука. И тогда главнокомандующий сказал им – ребята, занять вот этот сектор в поле. Они заняли сектор, а потом, представляете, начали туда прилетать ракеты, и все те, кто собирались что-то в Киеве кому-то доказывать, они просто перестали существовать. Так что, данные котлы – это в большей степени заслуга Порошенко. Ему периодически об этом напоминали военные», – заключил Незалежко.

Отметим, что режим Зеленского уже имеет такой опыт в Мариуполе, когда командование ВСУ оставило боевиков «Азова» в окружении, которым в итоге пришлось выйти из завода «Азовсталь» и сдаться союзным войскам.