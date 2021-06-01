Киевский режим – убийца детей

01.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

На протяжении семи лет власть Украины убивает донбасских детей. В результате украинской агрессии в Донбассе погибли более 250 детей. Точную цифру пока назвать невозможно, ведь украинские чиновники умалчивают о «незалежных» военных преступлениях, сделав разменной монетой своего кровавого режима невинных малышей.

Об этом всвоей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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За семь лет войны на оставшейся части Украины не создано ни одного мемориала погибшим детям Донбасса, ни одного! Не укладывается в голове, как в XXI веке можно направить оружие на мирного человека, а тем более на ребёнка, который играет в куклы и машинки и мечтает стать спортсменом, инженером, врачом…

Но одержимые бесом Турчинов, Порошенко не дрогнули, и в 2014 году отдали приказ на уничтожение детей Донбасса, на обстрелы детских садов, школ, парков. Детоубийственную эстафету от кровожадного Порошенко с оголтелым энтузиазмом принял президент Зеленский, отец двоих детей. И пока Зе-гарант на крови «зарабатывает» преференции перед Западом, в Донбассе продолжают гибнуть дети.

Сможем ли мы когда-нибудь забыть шестилетнюю Полину Сладкую из Славянска, жизнь которой 8 июня 2014 года, в День Святой Троицы, оборвали власти Украины? Нет, никогда не забудем и не простим. Полина – первый ребёнок, погибший по вине постмайданного украинского политикума. И где же реакция толерантного мирового сообщества на зверское убийство девочки? Такой реакции не было, как не было её и после череды детских смертей в нашем крае. Потому что правда – это понятие, чуждое «правильному» западному миру. По сей день в наших сердцах не утихает боль и скорбь от гибели Горловской Мадонны Кристины Жук с дочкой Кирой на руках. В ясный июльский день 2014 года молодая мама отчаянно пыталась защитить 10-месячную дочь от украинских снарядов, которыми ВФУ щедро посыпали городской сквер. Горловская Мадонна стала символом украинского геноцида в Донбассе.

Но украинские чиновники цинично молчат об убийствах детей Донбасса. Под дудку власть имущих террористов пляшут и лживые укроСМИ, ведь в «незалежной» не комильфо вспоминать о детворе, погибшей от рук неонацистов. В инфополе оставшейся части Украины и след простыл о чудовищной трагедии, произошедшей в Константиновке 16 марта 2015 года, когда вояки 81-й бригады ВФУ на танке переехали 6-летнюю Полину Воронову и в одночасье превратили в инвалида её маму.

Виновники трагедии, по законам террористического государства, – на свободе, они продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Безнаказанным осталось и убийство беспилотным летательным аппаратом ВФУ пятилетнего Владислава Шихова в посёлке Александровском в апреле 2021 года. Временно безнаказанными, ведь преступления украинских военных не имеют срока давности, все причастные к ним ответят по всей строгости закона. Помимо трибунала, который обязательно состоится над Турчиновым, Порошенко и их пособниками, убийц ждёт Божий суд, – его никому не удастся избежать. Все невинно убиенные дети стали ангелами Донбасса, и мы молимся за упокой их душ.

А тем временем Зеленский продолжает убивать не только детей Донбасса, но и детвору Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов. Ребят он убивает растлением, закрытием школ, пропагандой ЛГБТ-отношений и наркомании, отсутствием вакцин и системы здравоохранения в целом. Наверное, в Международный день защиты детей жителям оставшейся части Украины стоит задуматься: может пора по-настоящему защитить своих наследников от режима Зеленского?

Если украинцы желают своим детям счастья и хотят обеспечить им светлое будущее, то стоит осознать, что такое будущее возможно только в составе Большой России. Значит – пора действовать и гнать в шею марионеток Запада со своей земли, которая очень скоро может быть продана иностранцам.