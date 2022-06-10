Киевский режим заполняет рабочие места беженцев мигрантами из третьих стран

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Новости Украины

Глава комитета по вопросам социальной политики депутат «Слуги народа» Галина Третьякова собирается заполнить места покинувших Украину беженцев и заробитчан мигрантами из третьих стран.

Об этом говорили участники эфира на канале «Я-UA ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет по вопросам социальной политики под руководством госпожи Третьяковой провёл круглый стол с высокопоставленными чиновниками, представителями других властных организаций, на тему, как нам организовать (внимание!) не возвращение украинцев, а как нам организовать благоприятные условия для трудовой миграции из третьих стран на Украину. То есть, чтобы заполнять те рабочие места, все те ниши, секторы экономики, которые оставили украинцы», – возмутился украинский телеведущий Владимир Тетерук.

Эксперт по социальной безопасности Сергей Кондрюк критически оценил деятельность комитета.

«У нас всё делается для того, чтобы уезжали украинцы из Украины для поиска хорошего заработка и человеческих отношений на работу за границу. Эти законопроекты Третьяковой нацелены исключительно на то, чтобы создать максимально неблагоприятных, практически невыносимых условий для работы на Украине. В результате она проводит две политики. Первое – политику выжженной земли для легальных украинских работников. И политику неооккупации иностранными работниками Украины после лишения прав и возможностей для украинцев», – объяснил Кондрюк.