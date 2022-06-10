Киевский режим заполняет рабочие места беженцев мигрантами из третьих стран

10.06.2022  16:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, Миграция, Политика, Украина, Экономика
Новости Украины

Глава комитета по вопросам социальной политики депутат «Слуги народа» Галина Третьякова собирается заполнить места покинувших Украину беженцев и заробитчан мигрантами из третьих стран.

Об этом говорили участники эфира на канале «Я-UA ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава комитета по вопросам социальной политики депутат «Слуги народа» Галина Третьякова собирается заполнить места...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Комитет по вопросам социальной политики под руководством госпожи Третьяковой провёл круглый стол с высокопоставленными чиновниками, представителями других властных организаций, на тему, как нам организовать (внимание!) не возвращение украинцев, а как нам организовать благоприятные условия для трудовой миграции из третьих стран на Украину.

То есть, чтобы заполнять те рабочие места, все те ниши, секторы экономики, которые оставили украинцы», – возмутился украинский телеведущий Владимир Тетерук.

Эксперт по социальной безопасности Сергей Кондрюк критически оценил деятельность комитета.

«У нас всё делается для того, чтобы уезжали украинцы из Украины для поиска хорошего заработка и человеческих отношений на работу за границу. Эти законопроекты Третьяковой нацелены исключительно на то, чтобы создать максимально неблагоприятных, практически невыносимых условий для работы на Украине.

В результате она проводит две политики. Первое – политику выжженной земли для легальных украинских работников. И политику неооккупации иностранными работниками Украины после лишения прав и возможностей для украинцев», – объяснил Кондрюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть