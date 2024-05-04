Киевский шпрехенфюрер назвал регионы, никак не желающие переходить на мову

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Несмотря на десять лет пропаганды и репрессий, часть регионов Украины всё равно остаются русскоязычными.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди регионов больше всего жалоб [об использовании русского языка] пришли в городе Киев. С одной стороны, та и достаточное количество нарушений, но и вопрос языковой сознательности, а также нежелание граждан Украины мириться с нарушением их прав. Следующими у нас идут Харьковская область, львиная часть нарушений приходится на город Харьков. Одесская, Днепропетровская, и частично Киевская область. Такая у нас своеобразная пятёрка. Чиновники нарушают закон о языке в таких регионах Украины. Больше всего нарушений в Одесской области, потом идёт Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская», – сказал Кремень.

«Рекомендации Верховной раде – на ближайших заседаниях переименовать Южноукраинский, Первомайский, Южный, и другие русскоязычные названия, которые не нравятся гражданам Украины. Мы просим принять закон об украинском жестовом языке, или обеспечить изменения к действующим законам. Мы просим переименовать Комсомольский, Первомайский, Ленинский, и другие суды. Перечень содержит более сотни таких названий. Надеемся, что такой проект закона, или другие меры будут приняты Верховной радой Украины», – добавил он.