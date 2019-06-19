Киевский социолог: националисты отбирают голоса друг у друга, а не у Зеленского

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Националистический сегмент украинскогг политикума пожинает плоды недальновидной предвыборной стратегии бывшего президента Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский социолог Владимир Ищенко, комментируя появившиеся сегодня результаты соцопроса социологической группы Рейтинг относительно популярности партий перед выборами.

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“Очень интересно, что Голос Вакарчука забирает голоса только у ЕС Порошенко, но не у Слуги народа. “25%” ( сторонники националистической линии – Ред) настолько непримиримо сами себя настроили против Зеленского и его сторонников, что создали новый политический кливаж и теперь варятся в собственном соку и отбирают сторонников исключительно друг у друга. Зеленского возвели в статус врага, переход к нему и от него – предательство, сколько бы он не цитировал Порошенко. Классическая ситуация “сами себе сделали хуже”, – говорит социолог.

Вместе с тем, социолог отмечает, что Зеоенскому не стоит слишком уж увлекаться заигрыванием с правым электоратом.

“Другое дело, что продолжая перегибать в ту же сторону, Зеленский может начать терять избирателей в пользу Оппоблоков и Шария” – рещюмирует Ищенко.