Киевский спортсмен огорчил Портникова и Гордона, рассказав «ужасную правду» о Севастополе

26.07.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

За последние семь лет Севастополь из провинциального городка, которым он был при Украине, превратился в полноценный федеральный центр, с постоянно растущим населением, реконструкцией инфраструктуры и вводом новых социальных объектов.

Об этом в своем блоге заявил украинский спортсмен, коренной киевлянин Тамир шейх, не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шейх отмечает, что пока на Украине промышленность и социальная сфера приходили в упадок, Крым и Севастополь планомерно развивались в всех отношениях.

«Представить Севастополь без Черноморского флота просто невозможно. Еще в советское время Севастополь был закрытым городом, и недалеко от той местности, где я сейчас живу, стоял пунктик пропуска, соответственно, можно было проехать только с пропиской либо по командировке, либо по специальному приглашению. Сейчас Севастополь открыт для всех…

Спустя семь лет после майданных событий, я думаю, многим все стало понятно. Уже многое можно сравнить, что произошло в Севастополе, что произошло в Украине за эти годы… Сейчас ситуация очень изменилась даже в отношении тех же военных кораблей. На сегодняшний момент мощь Российской Федерации, за семь лет существенно выросла, по оценкам тех же западных специалистов, чего не скажешь про украинскую армию…

Когда украинские пропагандисты обещали, что тут будет только военная база, строились не только военные корабли. Вы можете посмотреть российскую промышленность, что она построила в последнее время, то вы увидите немало гражданских судов. Но и, конечно же, военных судов последнего поколения, которые могут нести ракетное вооружение, самое современное и передовое на сегодняшний момент. По оценкам тех же западных специалистов, Черноморский флот, если еще и усилить его дополнительными возможности, является самым сильным флотом в Черноморском регионе», – заявил Шейх.

Он также отмечает, что за последние годы в Севастополе резко выросли цены на недвижимость и земельные участки, что говорит о росте популярности города среди россиян:

«Очень большие деньги были вложены в различную гражданскую инфраструктуру. Я говорю именно про Севастополь, потому что это город федерального значения. Изменения просто разительны. За семь лет можно Киев сравнить и Севастополь. Да, в Киеве тоже строится немало, но с точки зрения коммуникативных проектов – тех же больниц, ФАПов – просто несравнимо. Я уже не говорю о том, что медицина та же бесплатна», – сказал спортсмен.

«Если раньше Севастополь был провинцией, в украинские времена, где зарплаты были минимальные. Но и сейчас, по российским меркам, они не такие уж и большие, но уже Севастополь провинцией вряд ли назовешь, потому что все очень быстро строится, подтягивается инфраструктура и, несмотря на санкции, что нет материковых торговых монстров, банков, все-таки, динамика развития очень неплохая. И очень большой рост населения происходит, хотя Портников и Гордон нам обещали, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать и останутся только военные. Ну, а как сейчас видится, наоборот, население увеличивается».