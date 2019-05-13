13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Общество, Политика, Украина
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Киевский суд оштрафовал Зеленского

Оболонский районный суд Киева выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому за демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

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Также с Зеленского взыщут судебный сбор в размере 384 грн 40 коп.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. Оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляции.

Защита требовала закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения, хотя сам Зеленский признал вину и подписал составленный на него админпротокол еще 21 апреля.

Демонстрацией бюллетеня Зеленский нарушил ст.212-10 избирательного закона — нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

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