17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Политика, Украина
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Киевский суд признал посла Украины в Канаде виновным в даче ложных показаний

Апелляционный административный суд сегодня оставил в силе решение Окружного суда Киева, которым признал противоправными действия МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, давших ложные показания канадским органам власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов, занимавший при Януковиче должность замглавы АП по юридическим вопросам.

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“Таким образом, сегодня, вступившим в законную силу решением суда установлены факты фальсификации документов и предоставление канадскому правосудию недостоверных сведений”, 0 написал Портнов.

По его словам, следующий ход со стороны его юридической команды – “взыскание с посла Шевченко всех, потраченных мной за пять лет борьбы средств, инициирование уголовного преследования и переписывание на себя всего его личного имущества”.

“Не переключайтесь. Будет очень поучительно”, – добавил Портнов.

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