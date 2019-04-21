Киевский суд вынес еще одно решение в пользу Коломойского

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Печерский райсуд Киева вынес новое решение в пользу бизнесмена Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы Приватбанку до вхождения государства в его капитал, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

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В 2015 году Коломойский, будучи совладельцем Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, которые были получены в период с 2008 по 2014 годы, напоминает НБУ.

«Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн», – считает НБУ.

Иск с требованием разорвать договоры поручительства Коломойский подал в сентябре 2017 года, Печерский суд удовлетворил его.

НБУ собирается обжаловать вынесенное решение. «Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня», — сообщают в ведомстве.

На этой неделе, 18 апреля, окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров, признав, что решение о национализация банка было принято с нарушениями. В тот же день этот же суд удовлетворил иск кипрской компании Triantal Investments Ltd, подконтрольной Игорю Коломойскому, по процедуре национализации Приватбанка.

Приватбанк, принадлежавший Коломойскому, перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Четыре дня назад решением суда национализация Приватюанка была признана незаконной.