Киевский телеведущий об увольнении ЦИК: Порошенко сам посеял ветер

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Уволенный сегодня парламентом заместитель главы ЦИК Евгений Радченко в эфире телеканала ZIK раскритиковал решение Рады о роспуске назначенного Петром Порошенко прежнего состава Комиссии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Мы оцениваем это решение как исключительно политическое и, к сожалению, народные депутаты даже этого не скрывают. Они сами говорят, что наш состав был сформирован не так, не тем способом, все плохо, поэтому, поскольку наше назначение было политическим, так и увольнение является политическим”, – сказал Радченко.

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“Единственное, что меня в этом случае беспокоит больше всего, – это то, что своим решением народные депутаты демонтируют орган. На самом деле сейчас было показано, что в результате торгов (ЦИК – ред.) была просто поделена. Я не знаю, по какому принципу народные депутаты это сделали, были поделены будущие должности членов комиссии, поэтому мы получили 341 голос для того, чтобы фракции, которые имеют представительство в парламенте, смогли спокойно формировать ЦИК под себя”, – утверждает Радченко.

По его мнению, ЦИК превратили в орган, которым теперь будет легко манипулировать.

“И сама задумка 7-летнего срока полномочий членов Комиссии, которая говорила о том, что ЦИК будет делать выборы честно и открыто, на самом деле подтверждения не нашла. Сделали из ЦИК не независимый, а наоборот зависимый орган, который теперь будет выполнять прихоти тех, у кого в ЦИК будет большинство”, – отметил он.

Также Радченко сообщил о том, что он и его уволенные коллеги сейчас занимаются выносом своих вещей из здания Комиссии.

“Я сейчас собираю свои коробки, если бы не эфир с вами, собирал свои книги”.

В то же время киевский телеведущий Владимир Полуев полагает, что прежняя власть сама привела к нынешней ситуации своими политическими играми вокруг ЦИК и теперь “пожинает бурю”.

“Похоже Голос и ЕС рискуют не получить своих представителей в следующем составе ЦИК. Ну и кстати новый ЦИК будет отвечать не только за ближайшие местные выборы. В теории это еще и референдумы, и досрочные парламентские. А может и выборы на Донбассе. И да, рассказы от бывшей власти о беззаконии звучат странно после их игр с ЦИКом. Сами сеяли ветер”, – написал журналист в соцсети.

Напомним, сегодня парламент конституционным большинством более 300 депутатов уволил по представлению Зеленского назначенную Порошенко ЦИК в полном составе. За это решение проголосчовали большинство депутатов от “Слуги народа”, “Оппоплатформы- за жизнь!” и “Батькивщины” Юлии Тимошенко. Фракции Вакарчука “Голос” и Порошенко “Европейская солидарность” не дали за это решение ни одного голоса.