«Киевский тупик»: Белорусы обсудили итоги 10-летия переворота на Украине

О десятой годовщине Майдана в Белоруссии вспоминали реже, чем в России или на Украине. Для змагаров эта дата вызывает слишком много неудобных параллелей, а официоз больше увлечен внутренней повесткой. Государственные СМИ охотнее писали про назначенные накануне на 25 февраля выборы депутатов всех уровней, встречу Лукашенко с силовиками и главой собственной администрации, визит казахского министра обороны в Минск, а белорусского премьера в Нижний Новогород. О юбилее украинского переворота, ставшего отправной точкой для кошмара, который братские народы переживают до сих пор, много говорили и писали пророссийские силы республики.

«Сейчас идет война за то, где пройдет граница между русской и западной цивилизацией», – сказал лидер общественной инициативы «Гражданское согласие» Артем Агафонов, открывая посвященную десятилетию Майдана онлайн-конференцию «Киевский тупик. Перспективы Украины в турбулентном мире».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По его словам, первый удар этой войны и приняла Украина в 2014 года, ожидаемо не выдержав его.

Уже в 2020 году Белоруссия, приняв такой же удар, выстояла и теперь граница цивилизаций на белорусском направлении определена надолго, назад дороги нет.

Открыл дискуссию активный участник Евромайдана Максим Середа, который был среди администраторов сообщества «Евромайдан» в ВК в 2014 году и был в самой гуще противостояния.

Он рассказал о своем опыте тех времен и том, как много общего было между событиями двумя майданами – киевским и минским, провалившемся в 2020-м. Максим напомнил, что войну начали именно те, кто пришел к власти под бандеровскими знаменами. Первыми сепаратистами были именно они, начав захватывать государственные администрации и оружейные склады в регионах. Антимайдановцы лишь отзеркалили их действия.

После такого экскурса в прошлое, в представленном докладе Агафонов детально описал положение Украины через 10 дней после «революции гидности» – тяжелая война, бегство населения, выпадение из приоритетов международной информационной повестки и, как следствие, сокращение западных выплат на все более дорогую и непопулярную войну.

Прогноз у докладчика неутешительный для киевского режима – в топ международной повестки он уже не вернется – слишком стал токсичен, слишком много коррупционных скандалов, последний из которых – оружие с западных складов, поставленное Киеву и оказавшееся в руках у хамасовцев – уже явный перебор для западных элит.

Поскольку о военной победе речь идти уже не может, нужна фиксация убытков, которую можно будет в выгодном свете преподнести публике. Такой фиксацией может стать либо заморозка конфликта, либо такое изменение внутриполитической конфигурации на Украине, которое позволит списать весь накопившийся негатив по украинской тематике на Зеленского и его приближенных и начать выстраивать «с чистого листа» отношения США и Запада в целом с новым руководством Украины.

Личное физическое выживание Зеленского при этом для руководства Демпартии желательным не является, поскольку в случае прихода к власти республиканцев он может стать важным свидетелем по чувствительным для демократов уголовным делам.

Как бы то ни было, послевоенную Украину ждет судьба бедного и политически нестабильного государства, к тому же, имеющего огромные долги. Даже гипотетическое вступление в ЕС принципиально ничего не изменит – слишком уж больших вложений потребовало бы доведение разрушенной войной Украины хотя бы до уровня Румынии или Прибалтики. Напротив, это только усилило бы центробежные тенденции в самом Евросоюзе и дало бы мощный импульс правым евроскептикам, выступающим против конфронтации с Россией.

В более отдаленной перспективе продолжительная нищета, нестабильность и разочарование в коллективном Западе, который не будет вечно поддерживать многомиллиардные украинские «хотелки», по крайней мере, в центральных областях Украины возможен ренессанс пророссийских настроений.

В отличие от США и ЕС, которым Украина интересно только в качестве инструмента в противостоянии с Россией, сама Россия заинтересована в реинтеграции юго-западных земель и не жалеет на это сил и средств. Поэтому для населения такая интеграция стала бы благом.