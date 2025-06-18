Киевский ученый признал, что запорожцы не считали себя украинцами

Вадим Москаленко.  
18.06.2025 09:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, История, Россия, Украина


«Украинцы» – это искусственно насаждённое название.

Об этом на дискуссионной панели в Киеве заявил кандидат исторических наук, преподаватель Киевской школы экономики Александр Галенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы» – это искусственно насаждённое название. Об этом на дискуссионной панели в Киеве заявил...

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«До конца XIX века у украинцев не было, кроме слова «рус», другого этнического имени, кроме «казак». Правда, мы что поём в гимне? «И покажем, что мы братья казацкого рода». Где там слово «украинец»? «Сыны Украины» у Чубинского есть, а «украинца» ещё нет», – признал Галенко.

«Поэтому уничтожение Сечи – это уничтожение политической организации украинства окончательно, и дальше использование тех территориальных, природных и человеческих ресурсов так, как нужно империи.

Более того, в том идеологическом ключе, который нужен империи, тогда можно было записать даже казаков к русскому народу, при этом приписав себе все достижения казачества, так что это мы и видим», – добавил украинский историк, пытаясь хоть как-то подсластить пилюлю.

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