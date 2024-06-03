Киевский военный аналитик: Тратить западные ракеты по территории «старой» России бесполезно

К перелому в войне не приведет использование западного оружия по территории России, которую признает Украина.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сами по себе удары вглубь, связанные с логистическими путями, логистическим обеспечением боекомплекта на оперативном театре военных действий северной группировки – это я понимаю. Туда – я не очень понимаю, почему. Потому что толку никакого нет…

Может быть, те ракеты, которые мы туда пускаем, эти ракеты надо было… я за то, чтобы те ракеты, что мы туда пускаем, использовать на линии боевого соприкосновения, в том месте, где лопнет и противник пойдет туда. Вот там нанести удары именно этим вооружением для того, чтобы остановить. А то получится, не дай бог, если такой факт произойдет, ракет не будет, РСЗО не будет. Значит, придется, оперативным резервам перескакивать. А в войне время – материальный ресурс. Ты можешь войска перебросить и через неделю, но будет поздно», – заявил Стариков.