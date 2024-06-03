Киевский военный аналитик: Тратить западные ракеты по территории «старой» России бесполезно

Анатолий Лапин.  
03.06.2024 12:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1037
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


К перелому в войне не приведет использование западного оружия по территории России, которую признает Украина.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К перелому в войне не приведет использование западного оружия по территории России, которую признает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сами по себе удары вглубь, связанные с логистическими путями, логистическим обеспечением боекомплекта на оперативном театре военных действий северной группировки – это я понимаю. Туда – я не очень понимаю, почему. Потому что толку никакого нет…

Может быть, те ракеты, которые мы туда пускаем, эти ракеты надо было… я за то, чтобы те ракеты, что мы туда пускаем, использовать на линии боевого соприкосновения, в том месте, где лопнет и противник пойдет туда. Вот там нанести удары именно этим вооружением для того, чтобы остановить. А то получится, не дай бог, если такой факт произойдет, ракет не будет, РСЗО не будет. Значит, придется, оперативным резервам перескакивать. А в войне время – материальный ресурс. Ты можешь войска перебросить и через неделю, но будет поздно», – заявил Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть