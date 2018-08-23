Киевский военный эксперт: «Мы построили украинскую бумажную армию… и никогда не освободим Донбасс»

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевское правительство довело ВСУ до плачевного состояния и теперь никогда не сможет вернуть себе территории ДНР и ЛНР, которые за это время сформировали у себя полноценные армии. Таким мнением в эфире телеканала «ZIK» поделился украинский военный эксперт и волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не будем готовы к тому, чтобы освобождать Донбасс. Никогда, потому что Россия всегда сильнее. А вы хотите, чтобы у нас было больше танков, самолетов и солдат, чем в России? Вот тогда мы точно победим, а они буду сидеть и ждать, пока у нас будет становиться всего больше и больше. За 4 года они создали там (в Донбассе – прим. ред.) два полноценных армейских корпуса. До этого были отдельные бандформирования и отдельные армейские части Российской Федерации. Нам сказали, что передышка позволит нам построить армию, и мы построили украинскую бумажную армию, а они за это время создали два армейских корпуса.

Еще пройдет год, еще два, и что будет, мы станем сильнее, а они будут стоять на месте? Мы никогда не освободим Донбасс», – подытожил Касьянов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова порошенковского депутата Ивана Винника, который заявил о том, что ВСУ имеет все возможности для осуществления зачистки Донецка и Луганска, однако для этого «мировое сообщество» должно добиться от Москвы гарантий отказа от помощи республикам Донбасса.

При этом в Берлине после переговоров с Москвой предостерегли украинское правительство от попыток завоевать Донбасс и высказались за скорейшее урегулирование конфликта.