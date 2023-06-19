Киевский военный эксперт объяснил, почему Украине не светит НАТО

Украина, которая решила, что из-за войны с Россией двери в НАТО для неё открыты, и для вступления хватит только силовых нормативов, не учла, что Североатлантический альянс, прежде всего, политически-военный блок, но никак не военно-политический.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До войны против вступления Украины в НАТО было четыре страны, пятая колебалась, можно сказать, Испания, Италия, они колебались, а сейчас уже одиннадцать. Одиннадцать, а было пять. А получается мы, военный вопрос, защищаем Европу, ведём такую войну, а уже побольше. Так вот, самые основные в Европе, кто против, Штаты и Германия. То есть Штаты и Германия совершенно против. В НАТО все выполняют решения, которые были приняты на саммите. 1999 году на саммите в Вашингтоне было принято решение, что все страны принимаются только через ПДЧ. Финляндия всё, что записано в ПДЧ, уже давно выполнила. Гражданам говорят – а финнов приняли без ПДЧ, а у нас… А финны уже давно приняли, финны – это демократическая страна, в которой вообще нулевая толерантность к коррупции, то есть вообще там коррупции нету – Норвегия, финны, датчане на первом месте, у них вообще коррупция отсутствует», – отметил он.

«Второе, политическая система развита, третье, страна с рыночной экономикой и тому подобное, что связано с этими вопросами. Да, вооружённые силы у них небольшие. Но НАТО – это не военно-политический, а политико-военный. На первом месте лидеры стран ставят политические вопросы, а не военные», – объяснил Стариков.