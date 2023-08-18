Киевский волонтер плачется: Мы проигрываем имперской военной машине России

Анатолий Лапин.  
18.08.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика


Украина не имеет оборонной промышленности, а в противостоянии с Россией не помогает ни рыночная экономика, ни хождение по миру с протянутой рукой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский волонтер Юрий Касьянов, который занимается обеспечением ВСУ беспилотниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет оборонной промышленности, а в противостоянии с Россией не помогает ни рыночная...

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«Мы ходим по миру с протянутой рукой, выпрашиваем танки, пушки, снаряды, автоматы, патроны, гранаты, и мы ничего практически из этого сами не делаем. Окей, когда у партнеров все это есть. Но, смотрите, война стала немножко другой. Даже у наших партнеров нет ударных дронов типа «Шахедов», FPV-дронов, коптеров. Их нет у партнеров. Соответственно, у нас тоже, оказывается, нет», – сказал волонтер.

«Мы начали проигрывать российской экономике, российской имперской военной машине, которая со скрипом, со всевозможными откатами, характерными для имперской экономической модели, но стала создавать заводы, стала производить FPV-дроны, стала производить аналоги «Шахедов».

Вдруг оказалось, что у нас ни черта этого нет. Ни рыночная экономика, ни хождение по миру с протянутой рукой нам не помогло. Это характерный признак того, что у нас нет оборонной промышленности вообще», – заявил Касьянов.

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