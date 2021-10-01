Киевский юрист: После Меркель в Германии власть переходит к «друзьям Путина»

01.10.2021 11:43 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина ошибочно считает себя пупом земли, хотя следовало бы думать о своих национальных интересах.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский юрист, общественный активист и эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко, отвечая на вопрос, кто заменит канцлера Германии Ангелу Меркель после последних выборов.

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«Скорее всего, после долгой паузы это будет представитель Социал-демократической партии Германии. Потому что все время, пока была Меркель, представителей СДПГ не было. У украинцев, как и у россиян, эта партия, наверное, должна ассоциироваться со Шредером. Он не большой друг Украины, а скорее большой друг Путина», – сказал Друзенко.

При этом он добавил, что Шредер – «личный друг» российского президента.

«Но опять же, знаете, в Украине любят зраду. Трампа выбрали – зрада, Байдена выбрали – тоже частичная зрада», – отметил эксперт.

По его словам, «зрада висит в воздухе», поскольку на Украине не осознали банальных истин.

«Американцы, немцы, венгры и их политики прежде всего заботятся о своих национальных интересах. Наверное, Ангела Меркель думала, что сделала для Германии и сейчас подводит итоги. Орбан думает, что сделал для Венгрии и приближенных к себе венгров. Байден и Трамп думали, сделали ли они America great again. Соответственно, когда ты живешь в детской системе координат, потому что дети считают себя пупом земли, то все время получается зрада, потому что взрослые заняты собой, ребенок же не родной. Большой трагедии из этого делать не надо», – резюмировал Друзенко.