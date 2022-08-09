Киевский железнодорожник: «Что делать?! Все запчасти от локомотивов в России

Единственный путь для экспорта украинского сырья фактически замкнулся на железнодорожном, однако безответственная политика киевских властей спровоцировала угрозу торговле и этим способом.

Об этом на YouTube-канале киевского политолога Юрия Романенко, призывавшего убивать российских журналистов, заявил директор инжиниринговой компании «Восток», специалист-железнодорожник Михаил Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный путь экспорта продукции, металла, рудных материалов, сельскохозяйственной промышленности – это железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт многие годы стагнировал.

На сегодняшний момент весь наш парк локомотивный, который имеется – это старое советское наследие. Основные источники запасных частей и комплектующих сосредоточены в РФ. На территории нашего врага.

Естественно у меня возник вопрос, что мы будем делать дальше? Потому что поддерживать рабочие состояние, я уже не говорю о том, чтобы что-то новое создавать. Даже старые коррупционные модели, которые сформировались после 14-го года – поставки запасных частей, на сегодняшний момент разорваны. Пока будут новые сформированы, пройдёт какое-то время. А нам это время надо жить, работать.

Мы уже долгие годы пытаемся сподвигнуть «Укрзализныцю» на то, чтобы подвести наш подвижной состав на новую элементную базу.

У нас сложности есть с системами управления и преобразователями. Но они есть, не потому что у нас нет компаний, которые имеют в этом компетенцию, а потому что украинское, скажем так, государство, оно убило этот рынок.

Мы от «Укрзализныци» просили одного единственного – ребята, давайте согласуем технические требования. Остальное мы сделаем всё сами, потом приедет локомотив, вы его испытаете, покажет свои характеристики и дальше, это будет либо приемлемо, либо неприемлемо. От Украины даже никто не требует денег в этой ситуации.

Но мы даже этот шаг не можем пройти, потому что мне ответили, что – это «не на часи», то есть не вовремя. Я этот ответ слышу на протяжении лет 20», – рассказал Сорокин.