Киевский железнодорожник: «Что делать?! Все запчасти от локомотивов в России

09.08.2022  15:23 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Россия, Транспорт, Украина, Экономика
Новости Украины

Единственный путь для экспорта украинского сырья фактически замкнулся на железнодорожном, однако безответственная политика киевских властей спровоцировала угрозу торговле и этим способом.

Об этом на YouTube-канале киевского политолога Юрия Романенко, призывавшего убивать российских журналистов, заявил директор инжиниринговой компании «Восток», специалист-железнодорожник Михаил Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный путь для экспорта украинского сырья фактически замкнулся на железнодорожном, однако безответственная политика киевских...

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«Единственный путь экспорта продукции, металла, рудных материалов, сельскохозяйственной промышленности – это железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт многие годы стагнировал.

На сегодняшний момент весь наш парк локомотивный, который имеется – это старое советское наследие. Основные источники запасных частей и комплектующих сосредоточены в РФ. На территории нашего врага.

Естественно у меня возник вопрос, что мы будем делать дальше? Потому что поддерживать рабочие состояние, я уже не говорю о том, чтобы что-то новое создавать. Даже старые коррупционные модели, которые сформировались после 14-го года – поставки запасных частей, на сегодняшний момент разорваны. Пока будут новые сформированы, пройдёт какое-то время. А нам это время надо жить, работать.

Мы уже долгие годы пытаемся сподвигнуть «Укрзализныцю» на то, чтобы подвести наш подвижной состав на новую элементную базу.

У нас сложности есть с системами управления и преобразователями. Но они есть, не потому что у нас нет компаний, которые имеют в этом компетенцию, а потому что украинское, скажем так, государство, оно убило этот рынок.

Мы от «Укрзализныци» просили одного единственного – ребята, давайте согласуем технические требования. Остальное мы сделаем всё сами, потом приедет локомотив, вы его испытаете, покажет свои характеристики и дальше, это будет либо приемлемо, либо неприемлемо. От Украины даже никто не требует денег в этой ситуации.

Но мы даже этот шаг не можем пройти, потому что мне ответили, что – это «не на часи», то есть не вовремя. Я этот ответ слышу на протяжении лет 20», – рассказал Сорокин.

Романенко предположил, что, может, нужно дождаться, пока всё развалится само, и тогда народ начнёт сам подгонять дубинками власти.

«Так может и не вовремя. Пусть это всё развалится на хер. Смотрите, я думаю, что оно всё обвалится. Страна должна уткнуться в естественный тупик. Когда вся эта п…та, которая всем этим десятилетия управляет, упрётся в предел материальных возможностей существующей инфраструктуры. Когда она просто развалится, вагоны остановятся.

Тогда народ, который чего-то ждёт и будет ждать ещё какое-то время, начнёт бить в морду, бегать за этими уродами кто с дубинкой, кто с чем-то посерьёзней. Это ничего хорошего не несёт, но по-другому, наверное, не получится», – возмущался Романенко.

«Скажем так – задолбали революции. Хочется осознанного и системного выхода из этой тупиковой ситуации», – пожаловался в ответ железнодорожник.

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