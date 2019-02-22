Киевский журнал развенчал миф о качестве украинских продуктов

22.02.2019, Киев, Олег Козаченко

В отличие от жителей стран, входящих в Европейский союз, граждане Украины тратят на продукты питания более половины своего семейного бюджета.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В отличие от европейцев, которые тратят на еду в среднем 12% семейного бюджета, жители Украины отдают за питание больше половины заработка. За последний год стоимость продуктов в среднем выросла на 20%. А если брать пятилетний период, то на некоторые виды продуктов, например овощи, цена увеличилась более чем вдвое”, – отмечается в публикации.

В итоге, признают специалисты, украинцы вынуждены экономить на собственном здоровье.

“Дорогие мясо и овощи мы заменяем более дешевыми макаронами, крупами и картошкой, а также вредными жирами”, — говорит заместитель главврача столичной Александровской больницы доктор Михаил Гринев.

При этом производители стараются удешевить продукцию, что приводит к тому, что “на рынке появляется масло без молока и сосиски без мяса”.

“Украинская конфета по вредности для организма — все равно что выкуренная сигарета”, — приводит журнал мнение президента Ассоциации диетологов Украины и эксперт Минздрава по гигиене питания Олега Швеца.

“Вот и в международном рейтинге по качеству продуктов питания Made In Country Index 2017 Украина среди отстающих — на 45‑м месте из 53. Согласно этому рейтингу хуже продукты только во Вьетнаме, на Филиппинах, в Бангладеш, Китае и Иране”, – указывает издание..