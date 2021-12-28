Киевский журнал: Указ Зеленского подтвердил разбалансировку госаппарата

28.12.2021  11:47 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Дипломатия, Политика, Украина
Новости Украины

На Украине сложилась практика игнорирования позиции МИДа при подготовке международных визитов чиновников самого высокого ранга.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».

На Украине сложилась практика игнорирования позиции МИДа при подготовке международных визитов чиновников самого высокого...

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Издание обращает внимание, что в день работников дипслужбы, Зеленский подписал указ, в соответствии с которым делать официальные заявления по внешней политике Украины могут только президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Кроме того, документ расписывает принцип координации действий разных государственных органов в вопросах, связанных с внешней политикой.

«Это далеко не первый раз, когда глава Украинского государства подобным документом подтверждает координирующую роль МИД во внешнеполитической сфере и напоминает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Игнорирование позиции Министерства при подготовке визитов и консультаций министров и чиновников, официальных комментариев и заявлений, международных документов — давняя проблема, которую украинские дипломаты пытались исправить во времена предшественников Зеленского», – отмечается в статье.

При этом издание подчеркивает, что МИД до сих пор оставался на обочине формирования и координации внешней политики, настоящий центр которой — офис президента.

«Изменится ли ситуация на этот раз? Маловероятно. Данный документ временно усиливает аппаратные позиции Кулебы. Но разве кто-то сомневается в том, что несистемный «дипломат» Ермак и далее будет игнорировать МИД, а арестовичи и подоляки с подачи главы ОП будут и далее направо и налево комментировать внешнеполитические события? Указ президента — лишь констатация того, что в Украине, увы, разбалансирован государственный аппарат», – резюмирует журнал.

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