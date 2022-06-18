Киевский журналист: Без чизбургеров и айфонов русские стали только злее

18.06.2022  12:47 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если лидеры Запада не смогут убедить Россию прекратить воевать на Украине, то они могут попытаться заставить Киев признать поражение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский журналист Валерий Калныш.

Если лидеры Запада не смогут убедить Россию прекратить воевать на Украине, то они могут...

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По его словам, лидеры Германии, Франции и США «изучают и другие варианты окончания войны, а не только оказание военной поддержки Украине», поскольку опасаются неконтролируемых и чреватых опасными последствиями в мире.

«Поэтому если не удается убедить Путина прекратить войну, то почему бы не попытаться убедить Украину принять поражение?», – предполагает Калныш.

Также он сокрушается, что масштабные санкции Запада лишь сплотили российское общество.

«Россия привыкла жить в дерьме. Лишение россиян комфорта, чизбургера и айфона, к сожалению, не сработало в той мере, на которую был расчет. Санкции и уход из страны мировых брендов привели к тому, что они стали злее не на себя и свое руководство, а на тех, кто забрал у них игрушки», – пишет автор.

По его словам, российский президента Владимир Путин «вырастил себе армию с помощью телевидения».

«Теперь он даже не пытается прикрываться демократией. Ему это не нужно. Россияне поддерживают войну. Рейтинг Путина снова пошел вверх. Оппозиция испарилась как дым. Он может делать со страной все, что он хочет, и лучшего времени для того, чтобы создать страну, о которой мечтал, больше не представится», – опасается журналист.

Он считает наивными телефонные звонки немецкого канцлера и французского президента российскому президенту «в надежде разжалобить его».

«Но этого не произойдет. Путин понимает силу и только силу. Время воевать. О морали поговорим потом. Нам надо оружие. Много и сейчас. Пожалуйста», – резюмирует Калныш.

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