Киевский журналист: «Каждый украинский президент становится русофобом»

Новости Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист Тарас Козуб, отвечая на вопрос о ситуации с правами человека и свободой слова на Украине.

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«Информационное пространство вырвалось из-под контроля офиса президента. При этом команда Зеленского решила не налаживать диалог с журналистами, а искоренять неугодных. Так был закрыт ряд оппозиционных СМИ, под санкции попали блогеры… Это можно объяснить тем, что Зеленский вообще очень быстро эволюционировал из «президента мира» в «президента войны», – сказал собеседник издания.

Он добавил, что сегодня Зеленский похож на своего предшественника Петра Порошенко, что украинцы чувствуют в экономике, политике и в ситуации на Донбассе.

«Считается, что в современной Украине любой президент будет преображаться в этом направлении. Красный директор, любитель травоядного национализма, дважды судимый представитель Донбасса или просто юморист на посту президента республики в конце концов будут разжигать антироссийские настроения, заигрывать с радикальными националистами и опираться на электорат западных областей.

Попав в нынешнюю систему власти, глава государства очень быстро поймет, что Украина уже летит в заданном направлении, и перестроить траекторию не выйдет. Если же он все-таки попытается, то очень быстро повторит судьбу Януковича», – резюмировал Козуб.