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24.08.2021 14:36 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, СМИ, Украина, Цензура
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Киевский журналист: «Каждый украинский президент становится русофобом»

Новости УкраиныОб этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист Тарас Козуб, отвечая на вопрос о...

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист Тарас Козуб, отвечая на вопрос о ситуации с правами человека и свободой слова на Украине.

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«Информационное пространство вырвалось из-под контроля офиса президента. При этом команда Зеленского решила не налаживать диалог с журналистами, а искоренять неугодных. Так был закрыт ряд оппозиционных СМИ, под санкции попали блогеры… Это можно объяснить тем, что Зеленский вообще очень быстро эволюционировал из «президента мира» в «президента войны», – сказал собеседник издания.

Он добавил, что сегодня Зеленский похож на своего предшественника Петра Порошенко, что украинцы чувствуют в экономике, политике и в ситуации на Донбассе.

«Считается, что в современной Украине любой президент будет преображаться в этом направлении. Красный директор, любитель травоядного национализма, дважды судимый представитель Донбасса или просто юморист на посту президента республики в конце концов будут разжигать антироссийские настроения, заигрывать с радикальными националистами и опираться на электорат западных областей.

Попав в нынешнюю систему власти, глава государства очень быстро поймет, что Украина уже летит в заданном направлении, и перестроить траекторию не выйдет. Если же он все-таки попытается, то очень быстро повторит судьбу Януковича», – резюмировал Козуб.

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