Киевский журналист: «НАТО вынудит РФ затопить флот в Севастополе»

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Новости Украины

На Украине якобы идет война с Россией, а ни нынешний президент, ни его предшественник это не признали.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил пропагандирующий русофобию киевский журналист Роман Скрыпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто будет за нас воевать? Мы будем сами воевать. Но войну развязала Россия, москали развязали войну. Если за нас будут воевать эти страны-партнеры, я извиняюсь, москалям придется во второй раз затопить флот свой в Севастополе. Потому что такое уже было, как говорил Кучма. Понимаете вы это или нет?», – сказал русофоб.

«Что у нас, война? Россия кто, враг? Военное положение зафиксировано предыдущим президентом или действующим? Нет», – возмутился Скрыпин.