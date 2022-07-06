Киевский журналист обнаружил в США русский борщ

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Новости Украины

Внесенный недавно в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО украинский борщ оказался в меню русской кухни на Аляске.

Об этом в своем блоге рассказал киевский журналист Антон Розенвайн, проживающий в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Розенвайна, борщ подается в ресторанах на Аляске как блюдо русской кухни, несмотря на решение ЮНЕСКО.

«В Массачусетсе это было бы невозможно», – прокомментировал свои же фотографии Розенвайн.

Напомним, культура приготовления украинского борща была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

«Межправительственный комитет отметил, что «вооруженный конфликт поставил под угрозу жизнеспособность этого элемента. Перемещение людей и носителей угрожает элементу, поскольку люди не могут не только готовить или выращивать местные овощи для борща, но и собираться вместе, чтобы практиковать эту традицию, что подрывает социальное и культурное благополучие общин», – заявили в ЮНЕСКО.

Отметим также, что с июля 1799 по октябрь 1867 года Аляска и прилегающие к ней острова находились в составе Российской Империи.