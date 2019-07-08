Киевский журналист обьяснил россиянам, почему не стоит ставить на «кума Путина»

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Россия поставила на Украине на крайне непопулярного политика Виктора Медведчука, к которому негативно относится большинство украинского общества, и эта ставка не сработает так, как этого ожидают лоббисты Медведчука в Москве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал известный киевский политобозреватель, главред интернет-издания Капитал юа Вячеслав Чечило.

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“Поскольку Виктора Владимировича в последнее время стало слишком много, напишу. И, прежде всего, напишу для моих российских френдов, которые не очень хорошо понимают, что у нас тут происходит. Так вот, Медведчука в Украине не любят. Не любят не только нацисты, но и большинство тех, кто хорошо относится к России и русским. Почему не любят? Насколько это отношение объективно? Это сложные вопросы, на которые коротко не ответить. Но сейчас это не суть важно. Важно то, что Россия сделала ставку на крайне непопулярного политика. И не просто сделала ставку, а довольно неприкрыто его навязывает”, – пишет Чечило.

Журналист провел параллель между реакцией украинцев на активность Медведчука в политике с условной моделью выборов в РФ.

“Представьте себе, что завтра вы проснетесь у себя в Екатеринбурге и узнаете, что «Единая Россия» идет на выборы с Чубайсом и Навальным во главе списка, а остальную часть продали каким-то проституткам из американского посольства. Какое у вас будет к этой новости отношение? Полагаю, примерно такое же, как здесь к новости о том, что за нормализацию отношений с Россией теперь отвечают Медведчук, Левочкин и Кива. Безальтернативно. А кто не поддерживает – тот за войну и за фашизм”, – пишет обозреватель.

“Тут можно возразить, мол, а кто вас, ххллв, спрашивает? Вам назначили «главного по дружбе» – поддерживайте или катитесь к своим нацистам. Но дело в том, что в Украине принято спрашивать. Может быть это и неправильно, но население к этому уже привыкло. И оно таки начинает катиться. Пока, правда, не к нацистам, а к Зеленскому. Но направление понятно”, – добавляет Чечило.

По подсчетам обозревателя, условно «пророссийского» электората в Украине где-то 35%. “Благодаря Медведчуку и Ко он уже ужался до 11-13%. Да, громкими переругиваниями с националистами и обещаниями дешевого газа, его, наверное, можно догнать до 15%. Но это – потолок. Это маргинализация и в финале, конечно же, проигрыш”, – считает он.

“Вот именно по этой причине здесь многие не поддерживают Медведчука и наспех слепленную им партию. А не потому, что ненавидят Россию или хотят убивать детей Донбасса”, – резюмирует Чечило, добавляя, что российская политика на Украине “разительно отличается от того, как действуют американцы”.

“Они здесь никого не навязывают. Наоборот, украинские политики соревнуются между собой за право представлять тут интересы США. И одним из условия поддержки Белым Домом является завоевание симпатий местного населения – своими силами, без телемостов с Вашингтоном”, – ставит точку в рассуждениях киевский политобозреватель.

Напомним, ранее сегодня входящий в орбиту Виктора Медведчука канал Ньюсван отменил анонсировавшийся ранее телемост с российским госканалом Россия-1 в котором должен был принять участие пропагандист Дмитрий Киселев. Планы проведения телемоста вызвали шквал возмущения со стороны украинских ультраправых, с которыми солидаризировался назначенный Владимиром Зеленским и. о главы СБУ Иван Баканов, предложивший срочно созвать по этому поводу заседание СНБО Украины. Сам же Зеленский выступил с видеообращением, в котором попытался занять довольно невняиную среднюю позицию, раскритиковав одновременно и партию Медведчука “За життя” и “Европейскую солидарность” Порошенко, обвинив обе политсилы в “провокациях”, “дешевом пиаре” и намерении “разделить украинцев”.