Киевский журналист объявил Зе-команду «дегенератами, угробившими уникальный завод»

Новости Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского разворовывает государственные деньги и разрушает уникальные производства, которые когда-то приносили миллиардные прибыли.

Об этом в видеоблоге Юрия Романенко заявил журналист киевского издания «Наши деньги» Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они оказались теми людьми, что про@бали очень много денег для того чтобы украсть очень мало. Я посчитал бухгалтерию «Большого воровства», на дорогах. У меня очень много источников в этой сфере, люди, которые фактически эти откаты обсчитывают. Так вот, они рассказывают – всей маржи, которая там есть, хватает и себе прикурить и отдать. Вот это «отдать» – это 10 процентов», – сказал Николов.

«Годовой [бюджет] «Большого строительства» будет этом году 140 миллиардов, вот 10 процентов это 14 миллиардов гривен. А это уже не бог весть какая сумма. Да, она большая, она очень большая, но, условно говоря, Янукович с шахт больше имел. А эти, получаются, даже украсть толком не могут», – заявил эксперт.

«Меня больше всего убило, как эти дегенераты угробили «Электротяжмаш», огромный классный завод в Харькове, который производит, в том числе, двигатели для электропоездов и так далее. Это уникальное производство было, для всего СНГ. Мы для России даже делали двигатели. И оказалось, что прекрасные эти люди, когда вы пришли к власти, они поназначали туда пацанов, которые реально понимают, как 5 процентов на тендере «прикурить», но при этом тупо протрахать вообще всю маркетинговую политику завода», – говорит журналист.

«И вот в итоге сейчас «Электротяжмаш» сдох, на него уже направляли безвозмездную помощь из других предприятий, которые подконтрольны Фонду госимущества, например, из «Соединенной горно-химической компании» несколько сотен миллионов перечислили просто чтоб зарплату заплатить. Сейчас его присоединили к «Турбоатому», по ходу присоединения кто-то там мудрый додумался размыть долю Григоришина в пакете акции «Турбоатома», но это уже сопутствующий ущерб», – добавил эксперт.

«В Украине был классный завод «Электротяжмаш», и сейчас я говорю про него «был» потому что эти рукожопы для того, чтобы украсть какие-нибудь жалкие там 100 миллионов гривен протрахали миллиардное производство», – резюмировал Николов.