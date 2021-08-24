Парад в честь Дня независимости Украины обернулся полным провалом декоммунизации

Парад в честь Дня независимости Украины обернулся полным провалом декоммунизацииНовости Украины
Большая часть техники, задействованной в прошедшем сегодня в Киеве параде по случаю т.н. «дня независимости Украины», является советскими разработками, что, теоретически, несовместимо с взятыми властью на вооружение лозунгами о «декоммунизации» и избавлении от наследства «советской оккупации».
На этот факт обратил внимание киевский журналист Дмитрий Василец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из авиационной военной техники на параде представлены:
1.Советские вертолеты Ми-24.
2.Советские вертолеты Ми-8
3.Советские штурмовики Су-25
4.Советские истребители Су -27
5.Советский транспортник АН-26
6.Советский транспортник ИЛ -76
7.Советский сверх тяжелый транспортник АН-225
8.Советский фронтовой бомбардировщик СУ-24
9.Советский транспортник АН-70.
10.Советский истребитель миг -29
Полный провал «декоммунизации». Зрада!» – констатировал Василец.
Он также прокомментировал присутствие на параде послов и других иностранных дипломатов, аккредитованных в Киеве.
«Обратил внимание на официальных гостей парада. Практически вся заграничная агентура собралась, посмотреть на подконтрольную ей армию. На их месте глупо радоваться, пример Афганистана прямо свидетельствует, армия склонна присоединится к народу в самый важный момент», – напомнил Василец.
Спасибо!
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