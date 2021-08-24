Парад в честь Дня независимости Украины обернулся полным провалом декоммунизации

24.08.2021 15:21 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Большая часть техники, задействованной в прошедшем сегодня в Киеве параде по случаю т.н. «дня независимости Украины», является советскими разработками, что, теоретически, несовместимо с взятыми властью на вооружение лозунгами о «декоммунизации» и избавлении от наследства «советской оккупации».

На этот факт обратил внимание киевский журналист Дмитрий Василец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из авиационной военной техники на параде представлены: 1.Советские вертолеты Ми-24. 2.Советские вертолеты Ми-8 3.Советские штурмовики Су-25 4.Советские истребители Су -27 5.Советский транспортник АН-26 6.Советский транспортник ИЛ -76 7.Советский сверх тяжелый транспортник АН-225 8.Советский фронтовой бомбардировщик СУ-24 9.Советский транспортник АН-70. 10.Советский истребитель миг -29 Полный провал «декоммунизации». Зрада!» – констатировал Василец.

Он также прокомментировал присутствие на параде послов и других иностранных дипломатов, аккредитованных в Киеве.

«Обратил внимание на официальных гостей парада. Практически вся заграничная агентура собралась, посмотреть на подконтрольную ей армию. На их месте глупо радоваться, пример Афганистана прямо свидетельствует, армия склонна присоединится к народу в самый важный момент», – напомнил Василец.