Киевский журналист позавидовал качеству дорог в камчатской глубинке

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В России даже на Камчатке, где «медведей больше, чем людей», дороги лучше, чем в Киеве, где один за одним «устают» мосты, не ремонтировавшиеся со времен СССР.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Андрей Манчук.

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Он также опубликовал фото, сделанные на Камчатке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сразу несколько друзей обратили внимание на качество автомобильных дорог в камчатской глубинке. Да, оно оказалось неожиданно неплохим. Конечно, большинство автотрасс полуострова это поддерживаемые в хорошем состоянии грунтовки – а за ними идет оффроад. Но в некоторых местах совсем недавно проложено асфальтированное покрытие, проходят масштабные дорожные работы, а на реке Камчатка, построены новые мосты, которым от души позавидовали бы киевляне – хотя медведей и оленей там значительно больше, чем людей», – пишет Манчук.