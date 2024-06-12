Киевский журналист причитает: Все права человека нивелированы

Украинские политики и чиновники купили себе «бронь» от мобилизации, и не спешат показывать народу пример самопожертвования. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы же видите, насколько все коррумпировано. Тот, кто хочет, имея деньги, он может откупиться от всего. Группа людей, которые яростно агитируют и кричат, что нужно идти воевать и умирать, они на самом деле забронированы. Я не понимаю, почему личным примером они не подают нам какой-то фактаж для того, чтобы люди делали выводы и понимали, что власть и народ – это единое целое. Никогда мы не были единым целым и не будем, к сожалению, в ближайшее время», – сказал журналист.

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«Потому что человека все так устраивает. Я говорю о президенте Украины. Я думаю, что ему не до этого. Ему нужно любой ценой решить свои задачи, которые он себе поставил, решить. Но речь сейчас не о нем. Мы говорим о том, что происходит внизу. Добиться правды невозможно. Какой-то правовой истории, связанной с нарушением своих собственных действий и так далее, тоже добиться невозможно. Сейчас все нивелируется, право человека, свободы», – возмутился Дикий.