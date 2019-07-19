Киевский журналист раскрыл тайну красных трусов Зеленского

19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Владимир Зеленский скрывает работу по переподчинению страны украинским олигархам за показательными популистскими «номерами».

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил журналист и блогер Максим Равреба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, украинский президент решил вернуть старую систему назначения столичного руководства, отмена которой считалась одним из «достижений» майдана. Теперь руководить Киевом будет снова глава государственной администрации, назначаемый в обход выборов – напрямую президентом.

«Зеленский в отношении Киева не оригинален, он сказал, что теперь Киевом будет управлять глава Государственной администрации, то есть роль Попова досталась руководителю канала Коломойского «1+1» Саше Ткаченко.

Не знаю, что это будет за руководитель. Он уже поруководил Одесской киностудией, так что конец предсказуем, но ключевое слово здесь – Коломойский», – отметил Равреба.

При этом, по мнению журналиста, вся пиар-кампания Зеленского на посту президента является не более, чем мыльным пузырем, отвлекающим внимание от реальных проблем и усиления контроля над страной старыми олигархами.

«Зеленский придумал очень хорошее название – «государство в смартфоне». Получается, он в этом государстве президент в смартфоне, и революция, которую он пытается провести, это революция в смартфоне. Я отношусь к ней хорошо, как к любому новаторству. Но я это сравниваю с хайпом вокруг биткоинов и криптовалют в 2017 году, когда стоимость одной монеты биткоин, состоящей из набора цифр и представляющей собой непонятно что, вдруг выросла до 20 тысяч долларов, потом это резко упало и сейчас где-то болтается, но доверие потеряно, все увидели, что это экономический пузырь.

Проект Зеленского открыл эпоху политических пузырей именно в это время в этом месте. Раньше такого не было, потому что такого уровня членов информационного общества, «народа в смартфоне», было не такое количество.

У Зеленского пока получилось, но те люди, которые стоят за Зеленским, потому что Зеленский – это не самостоятельная фигура, за ним стоят олигархи, как минимум, – Коломойский, явно где-то рядом Пинчук, который прекрасно уживался со всеми властями, отлично видим роль Ахметова, и это самые знакомые олигархи, за ними следуют всякие другие, более низкого ранга.

Мы видим, что, несмотря на то, что Зеленский плавает в красных трусах под Одессой, громко выгоняет чиновников, подражая Лукашенко, и устраивает всякие номера уровня «95 квартала», за этим ничего особенного не следует, это тепловые ракеты, отвлекающие от главного», – резюмировал Равреба.