25.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Киевский журналист рассказал об интеллектуальных способностях Парубия

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не способен самостоятельно принимать адекватные решения и доверить ему можно только поход в туалет.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парубий может принимать адекватные решения в одном случае: если он понял, что ему хочется в туалет, он добежал и успел снять штаны. Он понял, добежал, снял штаны и опорожнился – это единственные четыре функции, которые Парубий, по моим наблюдениям, должен делать адекватно. Поэтому он во главе Украины, адекватно принимающий законы – это нонсенс. Ему скажут: «Выходи уже, хватит, посидел. Помойся от какашки и приходи, подпишешь». Сам он никто, зовут его никак, его диагнозы с справочнике юного психиатра обозначены черным по зеленому», – резюмировал эксперт.

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