Киевский журналист сравнил Зеленского с Кучмой образца 1994 года

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский – не первый украинский политик, отношение к которому может измениться после избрания.

Об этом в эфире аффилированногог с Петром Порошенко пропагандистского телеканала «Прямой» заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многим будет стыдно жить в стране, у которой президент – бывший комик. Я это вижу просто. Мне не будет стыдно. Я это восприму как вызов, определённый, для всех нас и страны, но стыдно мне не будет. Почему мне должно быть стыдно, если его выберет народ? Ему нужен вот такой президент.

Я же уже работал при четырёх, всякое было и разные были люди. Я помню, когда избирался Кучма, тоже многие считали, что «смерть стране, всё, ужас, кошмар, надо уезжать». Когда мы его избрали, тоже многие говорили, что «всё, страна пропала, потому что он сейчас России продаст Украину, он пророссийский, такой-сякой и всё остальное, нет, надо ехать». И поехали, кстати, многие. А потом им было тоже стыдно, потому что говорят: «Ой, а мы же не знали, что же вы не сказали сразу, что он не собирается продавать Украину с ходу?», – рассказал Мартыненко.