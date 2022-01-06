Киевский журналист: «У Порошенко есть своя секта»

Новости Украины

Несмотря на то, что экс-президент Украины Пётр Порошенко потерял возможность вернуть себе президентское кресло, в «незалежной» остаётся достаточно людей, которые его поддерживают.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил основатель «Громадського ТВ», один из главных рупоров Евромайдана, телеведущий расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Порошенко электоральный успех был больше, чем даже у Зеленского. Порошенко победил в первом туре выборов. Но прошло буквально пару лет, и люди настолько разочаровались в Порошенко, что сейчас у него второй антирейтинг. Это означает, что он никогда не станет президентом, потому что две трети избирателей за него никогда не проголосуют. Всё, что он мог политически уничтожить, он уничтожил», – сказал он.

Кроме того, журналист отметил, что Пётр Порошенко обзавёлся собственной сектой, которая будет верить в него, даже если он нарушит абсолютно всё что обещал.

«Другой вопрос, что у Порошенко есть старое ядро, его секта, которая будет держаться при Порошенко. Как говорил Трамп: «Если я выйду на Мэдисон авеню и застрелю человека из пистолета, все равно найдутся мои поклонники, которые будут меня защищать и говорить, что я всё сделал правильно».

У Порошенко есть своя секта, 8-10 процентов, которые будут его поддерживать что бы не случилось, какие бы новые обличения не публиковались, даже если опубликуют видео где Порошенко сидит с Путиным, и они делят Украину, все равно поклонники Порошенко скажут: «Это был великий замысел, чтобы перехитрить Путина», – резюмировал Гнап.