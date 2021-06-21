Киевский журналист: Украина катастрофически нищает «под США»

21.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Не стоит рассчитывать, что США ослабят контроль над Украиной, являющейся удобным антироссийским инструментом. Однако для рядовых украинцев проект «Анти-Россия» ничего хорошего не несёт.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе в отношении Украины позиция США не изменилась. Это по-прежнему стратегический объект глобального значение. То, что Украина имеет глобальное геополитическое значение, американцы осознали ещё в начале девяностых годов. И поддержка того Киева, какой он есть, будет продолжаться», – сказал он.

Владимир Синельников подчеркнул, что сохранение контроля США будет означать, что Украина и дальше продолжит нищать.

«То есть, политика абсолютно не изменится. Украина остаётся в центре стратегических интересов США. И всё то, что есть сейчас, на Украине будет поддерживаться и в дальнейшем США. Для граждан Украины это будет означать дальнейшее усиление нищеты, хотя и так страна живёт на уровне беднейших стран Африки. Потому что Украина сейчас потеряет больше двух миллиардов долларов, которые Россия ей платит за транзит газа. А восполнить эти деньги нечем. Ситуация абсолютно катастрофическая. Возникли проблемы с продажей евробондов, потому что возникают сомнения, сможет ли Украина их оплатить. Планы заимствований не выполняются», – резюмировал корреспондент.