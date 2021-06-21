21.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Колониальная демократия, США, Украина
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Киевский журналист: Украина катастрофически нищает «под США»

Новости УкраиныНе стоит рассчитывать, что США ослабят контроль над Украиной, являющейся удобным антироссийским инструментом. Однако...

Не стоит рассчитывать, что США ослабят контроль над Украиной, являющейся удобным антироссийским инструментом. Однако для рядовых украинцев проект «Анти-Россия» ничего хорошего не несёт.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе в отношении Украины позиция США не изменилась. Это по-прежнему стратегический объект глобального значение. То, что Украина имеет глобальное геополитическое значение, американцы осознали ещё в начале девяностых годов. И поддержка того Киева, какой он есть, будет продолжаться», – сказал он.

Владимир Синельников подчеркнул, что сохранение контроля США будет означать, что Украина и дальше продолжит нищать.

«То есть, политика абсолютно не изменится. Украина остаётся в центре стратегических интересов США. И всё то, что есть сейчас, на Украине будет поддерживаться и в дальнейшем США.

Для граждан Украины это будет означать дальнейшее усиление нищеты, хотя и так страна живёт на уровне беднейших стран Африки. Потому что Украина сейчас потеряет больше двух миллиардов долларов, которые Россия ей платит за транзит газа. А восполнить эти деньги нечем.

Ситуация абсолютно катастрофическая. Возникли проблемы с продажей евробондов, потому что возникают сомнения, сможет ли Украина их оплатить. Планы заимствований не выполняются», – резюмировал корреспондент.


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