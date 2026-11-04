Для украинского диктатора Владимира Зеленского война – это единственная возможность продлить свое незаконное правление.

Об этом в эфире видеоканала LibertyUA заявил киевский журналист Сергей Рачинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин воюет не с украинским государством. Украинское государство его полностью устраивает. И Зеленский его полностью устраивает. Смотрите, в последнее время он перестал вспоминать о том, что у Зеленского срок просрочен и так далее. Нет, его это совершенно не интересует. Украинское государство его устраивает полностью, потому что оно разрушает Украину еще сильнее Путина самого», – рассуждал Рачинский.

По его словам, украинский диктатор Зеленский не зависит от результатов мирных переговоров, поскольку, «чем дольше длится война, тем он богаче».

«Для него война – это выход, это возможность дальше продолжать свое правление абсолютно безнаказанное, бесконтрольное и так далее.

В такой ситуации рассчитывать на то, что украинская делегация будет делать что-то для того, чтобы достичь мира, – просто не приходится.

Они будут вести себя вынужденно. Если обстоятельства их заставят к миру, тогда они пойдут на какие-то шаги, которые будут смотреться шагами к миру. Если нет, если этих обстоятельств не возникнет, то нет, они будут абсолютно держаться за эту работающую для них схему, которая обогащает их ежедневно», – заметил он.