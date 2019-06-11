Киевский журналист высмеял аферу кадров Порошенко из СБУ

11.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Пожилой житель Запорожья был завербован спецслужбами РФ и ДНР с целью покушения на митрополита УПЦ Луку, в убийстве которого, по версии украинских спецслужб, российская сторона собиралась обвинить Украину.

Об этом в своем сюжете сообщил телеканал «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сюжету, 63-летнему пенсионеру пообещали новый протез за подрыв в центре Запорожья самодельного взрывного устройства с гексогеном. Жертвами должны были стать запорожский митрополит Лука и его личный охранник, бывший боец «Беркута» Александр Курников.

Местом совершения «теракта» была выбрана территория перед подпольным спортзалом, куда, по версии правоохранителей, ходил и сам Курников, и православный предстоятель.

Однако, благодаря действиям сотрудников СБУ, теракт был «предотвращен», а пожилой «террорист», лицо которого скрыли, был задержан и сразу же дал показания.

При этом украинские журналисты заявили, что организацией подобных «терактов» занимается некий «Центр специальных операций Министерства госбезопасности ДНР», расположенный на территории заброшенного завода в Донецке, местоположение которого названо не было.

Данный сюжет прокомментировал киевский журналист, бывший спикер СБУ Станислав Речинский.

«Прекрасное видео. По версии начальника ДКР СБУ Петрова и губернатора Запорожской области Брыля, 63-летний дедушка за новый протез согласился взорвать иерарха УПЦ. Очень интересная видеосъемка. Например, кадры, где оперативники снимают дедушку, который возле рынка возится с гексогеном, укладывая его в пакет из под сока. На рынке. Это как? Типа, хотели хлопнуть, когда он попытается его взорвать, чтобы с доказательной базой проблем не было. А если бы этот якобы гексоген рванул у него на рынке? Что тогда? СБУ сделала бы вид, что ничего не знала. Потому что, по сути, ребята сами себя задокументировали и должно быть проведено расследование по поводу того, как контрразведчики поставили под угрозу сотни людей.

Второй смешной момент. Дед должен был взорвать бывшего «беркута», который охранял иерарха. Возле подпольного спортзала. А заодно и самого иерарха. Который, оказывается, тоже в этот спортзал частенько заходил… Похоже на аферу чистой воды. С целью доказать свою полезность. Может, Баканову стоит таки провести проверку деятельности ДКР и СБУ в целом, пока эти ребята в целях демонстрации собственной эффективности действительно что-нибудь не взорвали?», – написал он в Facebook, обращаясь к назначенному Владимиром Зеленским первому замглаве СБУ, начавшему чистку ведомства от кадров Петра Порошенко.

Напомним, СБУ все еще руководит назначенный Петром Порошенко Василий Грицак, поскольку нынешний созыв ВР Украины отказался голосовать за внесенный президентом проект постановления об увольнении главы СБУ.