Киевский журналист: «За Украину решат без Украины. Ждём зашкварных заявлений»

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Запад не собирается поддерживать Киев столько, сколько Россия готова воевать, а, значит, в скором времени, если Владимир Зеленский не предоставит плана конкретных действий, Украину ждёт «очень печальная история».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они хотят закончить этот конфликт, урезали украинскую помощь, с большим трудом решают украинский вопрос. И эта история, по их мнению, очень сильно затянулась. Они не готовы продолжать в такой активности финансировать и госбюджет Украины, и военную составляющую. Имею в виду по временным отрезкам. Поэтому они хотят Зеленского каким-то образом обыграть, чтобы он либо предложил какой-то план конкретных действий, которые будут выглядеть эффективными, либо пошёл и смягчил (свои требования – ред.), пошёл на переговорный процесс или дал понять, что он готов. В этом была цель последних контактов между представителями Белого дома и администрации Зеленского. Это будет очень печальная история для Украины, помните, украинские политики говорили: нет, никогда Запад и другие страны, которые контактируют с Россией, не смогут решить судьбу Украины без Украины. Оказывается, могут. Более того, они всё к этому подводят. Поэтому в ближайшее время будут какие-то очень интересные заявления, интересные процессы, которыми будут апеллировать в украинском медиа журналисты, в том числе и наши. Которые будут называть эти процессы «зашкварами». Но это всё не в кассу Украине, и это удручает», – констатировал Дикий.

Он подчеркнул, что Запад в любом случае не готов долго терпеть эту ситуацию.

«В любом случае, Запад не намерен долго терпеть, потому, что, во-первых, это напрягает внутри страны не только в Америке, но и в Европе обычное население, которое не понимает, почему оно платит за украинскую войну из собственных карманов. И, конечно, они хотят понимать, какие дальше будут действия Зеленского и его окружения, ибо бесконечно это тянуться не может. Тем более война сейчас пошла на истощение, все понимают, что Украина полностью зависит от западной помощи. И понимают, что РФ перевела экономику на военные рельсы. Она имеет деньги, ресурсы и возможности пять-семь лет, даже больше, заниматься только военным направлением. И это тоже большая сложность для Украины», – сказал телеведущий.