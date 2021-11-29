Киевский журналист: Задача Зеленского – полное лишение Украины ее суверенитета

Новости Украины

Задачей президента Владимира Зеленского является окончательное превращение Украины в неоколонию.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил покинувший Украину из-за угрозы политических репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скачко, на это направлены все законы, принимаемые нынешней властью, в том числе и мнимая борьба с олигархами.

«Я ненавижу олигархов, я считаю, что это люди абсолютно безответственные, грубо говоря, это общественно-политические скоты. Но, тем не менее, нужно сказать, что они являются теми последними островками, которые сохраняют Украине ее экономический суверенитет, без которого политический суверенитет – вообще фикция. А задача Зеленского, задача закона о деолигархизации, всех прочих законов, эти санкции против людей, списки олигархов – это кроме получения каких-то денег за внесение в список, вынесение из списка – это еще и полная десуверенизация страны, превращение Украины в неоколонию», считает журналист.

«При сохранении формальных признаков государственности ничего суверенного в Украине не останется. Может быть, за исключением этих деморализованных, обнищавших украинцев, которые будут думать, что они свободны, что у них есть безвиз, что у них есть возможность выехать из страны, что у них есть возможность спокойно умереть у себя на родине. Но это не свобода, это эрзац и квази», – заявил Скачко.