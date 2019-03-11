Киевских «свидомых» охватила грусть: Надвигается нечто нехорошее

11.03.2019, Киев, Игорь Петров

Падение доверия граждан Украины к результатам выборов будет иметь плохие последствия для страны, которые сейчас сложно предсказать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил основатель исследовательской кампании «Active Group» Андрей Еременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данные разных социологических исследований показывают одни и тот же результат: граждане категорически не доверяют выборам. Результаты этого будут достаточно грустными. Как будет чувствовать себя нынешний президент, если он переизберется в ситуации, когда в самом начале больше половины его избирателей не будет верить в честность его избрания, я не знаю.

Получается, мы не будем знать, соответствуют ли люди, которые представляют наши интересы тому, как мы проголосовали, как это повлияет на выборы в парламент, как это повлияет на протестные настроения, как это повлияет на банальное желание уехать из страны. Очевидно, что ответы на эти вопросы достаточно грустные», – сказал Еременко.