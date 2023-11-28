Киевское дежавю: отравление жены Буданова заставило вспомнить о Ющенко

Новость из Киева о том, что в организме жены начальника военной разведки Кирилла Буданова Марианны были обнаружены тяжелые металлы в количестве, позволяющем предположить намеренное отравление, сразу же заставила людей с хорошей памятью нервно вздрогнуть. С точно такого же триггера в виде госпитализации Виктора Ющенко с подозрением на отравление диоксином начиналась история первого украинского майдана 2004 года.

Правда, на этом сходство между двумя кейсами и заканчивается. Начать хотя бы с того, что Буданова – не Ющенко. В смысле, не без пяти минут глава страны, а мелкий чиновник в администрации Кличко. И потом, украинское общество накануне первого майдана находилось на пике эмоционального подьема и в ожидании чуда, которое должен был вот-вот принести новоявленный «мессия» и «надежда нации».

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Сегодняшнее же украинское общество пребывает в небывалой апатии и на пике эмоционального выгорания. Причем, фрустрация от несбывшихся ожиданий помножена на страх и приправлена растущей апатией.

Готовность выходить на любой майдан сейчас самая низкая за последние 20 лет. Люди уже не ждут ничего хорошего ни от власти, ни от оппозиции, ни от ситуации в целом, и единственная работающая мотивация – просто свалить куда подальше, как только откроют границы. Евроинтегрировавшись, таким образом, в индивидуальном порядке. Даже западные СМИ, стремясь передать настроения в Киеве, используют слово «уныние».

Да и в целом история с Марианной Будановой – и объективно является и субьективно воспринимается обществом, как что-то по отношению к нему и его интересам внешнее, относящееся лишь к внутриэлитным междусобойчикам. Пауки в банке жрут друг друга, ну и славно.

То есть, мобилизационный эффект и потенциал у этой истории – существенно меньше нуля, даже если бы вдруг какому-то сумасшедшему пиарщику и пришла в голову шальная мысль вывести под это дело людей на улицы. Никому нет дела – всем просто плевать. Так что киевской Марианне не судьба стать символом новой революции. В этом смысле история однозначно повторилась как фарс.

Причем, это касается не только истории с женой Буланова, но и с остальной чередой странных случайностей последнего года – начиная от гибели в автокатастрофе всей верхушки МВД и заканчивая странным самострелом помощника Залужного. Показателем отсутствия общественного интереса тут является сам факт того, что никто не строит конспирологических версий – нет такого массового народного увлечения.

Вчера обнародовали официальные итоги расследования крушения вертолета в Броварах в январе 2023 года. Небывалый в новейшей истории Украины случай был вызван служебной халатностью стрелочников – начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины; и. о. командира специального авиационного отряда; замкомандира того же отряда по летной подготовке; командира авиационной эскадрильи, ну и начбеза полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы из города Нежин Черниговской области.

Именно их «откровенные нарушения правил безопасности движения» привели к гибели всего начальства МВД страны. Что интересно – никто в стране не удивился.

Примечателен фон, на котором был сделан этот вброс. Откровение Арахамии о том, что войну можно было прекратить на вин-вин условиях еще год назад, но власть сознательно выбрала вариант эскалации. Скандальные нападки близкой к Банковой нардепки Безуглой на Генштаб ВСУ и требования отставки военного руководства. Видимый раскол в правящей партии по этому вопросу – часть депутатов требуют отобрать мандат у самой Безуглой. А еще – непонятки с финансированием Украины на будущий год и открытое признание, что плана войны на следующий год не существует — с переводом стрелок на Залужного, который должен был это сделать, но не сделал.

Про внешний контур я вообще молчу. Даже самых искренних укролоббистов пробивает на неожиданные откровения. Как это произошло с натовским генералом и экс-командующим армии США в Европе Беном Ходжесом:

«Выделенной США помощи хватило только на выживание, а не на победу. Американцы никогда бы не отправили свою армию в наступление при тех условиях, в которых находится Украина», — признался он.

А вот, Зе с компанией – отправили. И теперь остались в ситуации, когда пришло время нести ответственность. Которую нести – никто не хочет и не собирается. Для того же Буданова вся эта история с покушением на жену – это отличное алиби, позволяющее выглядеть не одним из виновников сложившейся ситуации, а жертвой «настоящих виновников», которые таким образом рассылают черные метки «честным патриотам». В общем, кого не взорвали и не отравили или хотя бы не попытались – тот априори под подозрением.

Если кейс Будановой хоть немного правдив, это значит, что накал страстей на Печерских холмах достиг того уровня, когда не щадят ни жен, ни детей. С другой стороны, все это слишком отдает постановкой. Оттого и не спешат люди выстраиваться в очередь выразить свое возмущение. Пока что больше похоже на то, что основные игроки затаились и чего-то ждут.

Нужно понимать, что есть субъективные желания политиков, а есть – холодная логика политического процесса. Раз начавшись делегитимизация текущего режима будет идти до своего логического конца. Остановить ее, переломить этот процесс могут либо условное «чудо» на фронте, когда победа спишет все грехи, либо такое же «чудо» на политическом фронте, которое позволит раздуть переможную кампанию и забить белым шумом голоса недовольных.

Пока что никаких чудес на горизонте у Украины нет. Зато есть кипящий котел несбывшихся ожиданий, который вполне способен рвануть. Причем, без всякого майдана, подойдут просто выборы, как это уже было в 2019-м с Порошенко.

Как отметил лондонский политолог-иноагент Владимир Пастухов «события могут начать развиваться стремительно. Украина – не Россия. Переход от «снимаем вилкой лапшу с ушей» до «поднимаем на вилы» здесь всегда почти мгновенный, без особой раскачки, и может уложиться в несколько месяцев. Такой вот «национальный специалитет».

Пока что это единственная более-менее здравая версия происходящего, позволяющая не нырять с головой в глубины популярных в российском Телеграме конспирологических теорий о шлющих друг дружке черные метки агентах Вашингтона и Лондона.