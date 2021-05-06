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06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Идиотизм, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Киевское руководство уготовило Украине роль самоубийцы – эксперт

Новости УкраиныПродолжая свою русофобскую политику, киевское руководство рано или поздно вынудит Россию применить силу. Об...

Продолжая свою русофобскую политику, киевское руководство рано или поздно вынудит Россию применить силу.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россию прижать к стенке или убедить в том, что Украина не выполнит Минские соглашения, тем более постоянно требовать усиления санкционного режима, рано или поздно у России останется только один инструмент – военный. Это плохо, Россия здесь будет не права.

Но с другой стороны, мы должны прогнозировать последствия, когда ты заходишь в клетку со львом, и он на тебя нападёт и укусит, в этом не будет виноват лев, а будешь виновен ты.

Потому что ты должен чётко прогнозировать последствия, свои возможности, своё место в геополитике и способность защищаться – те условия, которые создаются вокруг тебя, ты должен их моделировать.

А так, создаётся впечатление, что наши политики постоянно готовят Украину в роли жертвы, они создают бычка на заклание и создают все условия для того, чтобы агрессия по отношению к Украине проявлялась, а мы были не способны защитить своё пространство для жизни», – заключил Бортник.

Напомним, ранее в Москве заявили, что поскольку президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что не собирается выполнять Минские соглашения, стало очевидно, что урегулировать конфликт в Донбассе таким путём не удастся.


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