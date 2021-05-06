Киевское руководство уготовило Украине роль самоубийцы – эксперт

06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Продолжая свою русофобскую политику, киевское руководство рано или поздно вынудит Россию применить силу.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россию прижать к стенке или убедить в том, что Украина не выполнит Минские соглашения, тем более постоянно требовать усиления санкционного режима, рано или поздно у России останется только один инструмент – военный. Это плохо, Россия здесь будет не права.

Но с другой стороны, мы должны прогнозировать последствия, когда ты заходишь в клетку со львом, и он на тебя нападёт и укусит, в этом не будет виноват лев, а будешь виновен ты.

Потому что ты должен чётко прогнозировать последствия, свои возможности, своё место в геополитике и способность защищаться – те условия, которые создаются вокруг тебя, ты должен их моделировать.

А так, создаётся впечатление, что наши политики постоянно готовят Украину в роли жертвы, они создают бычка на заклание и создают все условия для того, чтобы агрессия по отношению к Украине проявлялась, а мы были не способны защитить своё пространство для жизни», – заключил Бортник.

Напомним, ранее в Москве заявили, что поскольку президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что не собирается выполнять Минские соглашения, стало очевидно, что урегулировать конфликт в Донбассе таким путём не удастся.