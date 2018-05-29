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Киевское СМИ “настучало” в СБУ на украинских коммунальщиков, закупающих автобусы Дерипаски
Служба безопасности Украины проверяет законность госзакупок российских автобусов “ПАЗ” на Украине, но не рассказывает о мерах реагирования, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на запрос киевского издания УНН.
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“Запрашиваемые сведения составляют информацию с ограниченным доступом”, – пояснили в СБУ.
Ранее издание обратилось в СБУ после того, как обнаружило реализацию российских автобусов “ПАЗ” на тендерах Prozorro.
Коммунальные предприятия закупали их у украинских автодилеров из группы “АИС”, подконтрольных экс-регионалу Василию Полякову и действующему нардепу от группы “Видродження” Дмитрию Святашу.
Тздание отмечает, что автобусы “ПАЗ” производит внесенный в санкционный список СНБО “Павловский автобусный завод”. К тому же, он входит в группу компаний “ГАЗ”, мажоритарным владельцем которой выступает компания “ООО Русские машины” Олега Дерипаски. Сам бизнесмен неоднократно заявлял, что представляет интересы власти России в других странах.
Метки: автобусы ПАЗ, Госзакупки, СБУ
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