Киевское ТВ: «Оставшиеся на Харьковщине учителя – страшнее оккупанта»

Киевский режим должен не допустить возвращение русского языка в медиапространство, везде должна быть только спасительная «мова».

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Я-UA ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен быть защищен наш украинский язык, потому что, вы же видите, идут отдельные возгласы – снова начинают вкидывать некоторые предложения законодательные, которые предусматривают, что можно вернуть российский контент в медиапространство, российские песни и так далее. Это всё преступно», – заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

«Поэтому мы должны сегодня побеспокоиться об этой концепции, стратегии национальной безопасности, государственные органы должны это прекратить везде, предусматривать не только оборону, не только наши контрнаступательные действия, а должны обеспечивать и жизнедеятельность людей и переселенцев. Поэтому власть должна это делать системно, это должно делаться по плану и понятно», – призвал экс-прокурор.

Продолжая тему «мовы» как аспекта национальной безопасности, украинский телеведущий Владимир Тетерук высказался, что, прежде всего, нужно взяться за учителей.

«Обратите внимание, что орда, когда сюда заходила, рашисты, они сразу везли своих и учителей, они сразу начинали уничтожать украинские учебники, украинскую литературу. Они набирали учителей из наших коллаборантов, чтобы вместе вправлять мозги и готовить манкуртов. Это сейчас об учителей говорят – ай-ай, какие они российские? Они невиноваты, они случайно, они сюда «сеять разумное, доброе, вечное» сюда шли.

Я бы тут хотел бы акцентировать внимание – учитель, это тот же оккупант. Он ещё страшней оккупанта, потому что он фактически ломает идентичность нации. Учитель – захватчик, готовит манкурта, готовит янычара. Он убивает нацию внутри. Он убивает её ментально. Поэтому эти российские учителя, которых взяли, они должны понести очень жёсткое наказание. Их нужно рассматривать, как соучастников геноцида против украинского народа.

И отдельное дело о наших учителях, которые согласились. Мы видели членов комиссий об уничтожении украинских книг в школах. И это были учителя этих школ. И были подписи этих учителей, они есть. Они должны нести очень суровое наказание», – убеждал Тетерук.